¿Vuelve al país altiplánico? Roberto Mosquera le puso punto final a su historia con Sporting Cristal, tras caer en las semifinales de la Liga 1 con Melgar. Sin embargo, el estratega nacional tendría todo listo para asumir un nuevo reto dentro de poco: tiene una propuesta seria para regresar al fútbol boliviano y sería con un equipo de mucha historia.

Con la experiencia de haber dirigido a Jorge Wilstermann y Royal Pari, el entrenador peruano ha sido relacionado con Bolívar, uno de los equipos grandes de ese país. Sí, el nombre del guía nacional aparece entre los principales candidatos para quedarse con el buzo del primer equipo.

“He escuchado lo mismo y no he tratado de opinar. Un equipo me llamó directamente y del otro he escuchado algunas cosas, pero tienen entrenador y lo ha hecho muy bien”, declaró Roberto Mosquera en diálogo con Deporte Total TV de Bolivia.

Tras ser consultado sobre una frase que realizó en una charla con amigos, en la que afirmó que podría sacar campeón de la Copa Libertadores a Bolívar, el estratega mencionó que...

“Sí, lo hice y lo dije al interior porque Bolívar tiene un respeto, pero también una deuda que con los presupuestos que maneja, y los refuerzos, debe acercarse a su historia, la cual se hace consiguiendo una Copa Libertadores”, agregó el exdirector técnico rimense

En las últimas tres temporada, Roberto Mosquera supo ganar la tabla de posiciones acumulada con Sporting Cristal. Sin embargo, solo pudo alzar la copa nacional en 2020, teniendo también logros importantes como ser el ganador de la Fase 1 en 2021 y la Copa Bicentenario de aquel año.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.