Sporting Cristal tiene retos que cumplir en el 2022. La búsqueda del título es obligatorio, pero también hacer una gran campaña en la Copa Libertadores (se encuentran en etapa de grupos), por lo que se alistan para regresar a los trabajos presenciales para así arrancar con bien pie el siguiente año, tal y como lo afirmó Roberto Mosquera.

El DT rimense manifestó que “vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a ir a la Copa Libertadores con la misma ilusión, con el mismo brillo del año pasado, esperando tener mejores resultados y vamos a buscar la Copa en el 2022. Cristal no sabe de renuncia, en Cristal fracasar es no intentar, y eso no va con nosotros”.

El cuadro bajopontino estuvo muy cerca de quedarse con el título este 2021, por lo que saben que la siguiente temporada deberán hacer el doble, no solo por el campeonato nacional, también para medirse con los mejores del continente. No obstante, es un plan a mediano plazo que se debe desarrollar de la mejor manera dentro de la institución.

En ese sentido, Mosquera no dudó en apostar siempre por el club (habló en las redes sociales de la institución): “Sporting Cristal es el equipo que amo. A mí me encantó el proyecto, por eso puse mi cara y mi nombre, un club que quiere en cinco años, llegar a una final de Copa Libertadores tiene que tener una gradualidad, y dentro de eso es tiene que clasificar a la Copa, y vender por lo menos un jugador al año”.

Sporting Cristal y el ‘9’ para la temporada 2022

Se hizo oficial. Sporting Cristal confirmó el fichaje de John Jairo Mosquera, delantero que se sumará al conjunto de La Florida y buscará ganarse un lugar en el equipo de Roberto Mosquera, de cara a la Liga 1 y la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Ojo, el DT bajopontino lo conoce de cerca: lo dirigió en Royal Pari de Bolivia.

Uno de los factores determinantes en su inclusión para el plantel 2022 rimense, es su gran desempeño en altura, teniendo en cuenta el desarrollo del torneo de forma descentralizada. “Anunciamos la incorporación del futbolista John Jairo Mosquera. El colombiano firmó por toda esta temporada. ¡A darlo todo por la celeste!”, publicaron en sus redes.





