Roberto Palacios: "Freddy Castro me ha hecho recordar mis inicios"

Roberto Palacios no guardó elogios para Freddy Castro , la nueva promesa de Sporting Cristal. El delantero de 17 años anotó un golazo en el 'Día de la Raza Celeste' y su presencia en la cancha le trajo recuerdos al jugador referente de los celestes.

"Fue un golazo el de Freddy Castro, tiene muchas condiciones para ser un buen jugador. Hay que darle su lugar, no hay que compararlo con otros. Este chico a mí me ha hecho recordar mis inicios", declaró en Radio Ovación.



Sporting Cristal: conoce a Freddy Castro, la nueva promesa de los celestes [FOTOS]



"Mi debut fue en el Nacional contra Municipal y ganamos 2-1. En mi segunda participación, me hice un buen partido. Me alegra que un chimbotano demuestre esa calidad. Para su edad, lo que él más quiere es triunfar y eso está bueno. La idea es que sepa guiarse bien, no es bueno hablar de más, pero sí lo justo", añadió el 'Chorri'.



El exjugador de Sporting Cristal dijo que el equipo es candidato a pelear el título del campeonato. "Hay que ser conscientes que se cambió de técnico y con el pasar de los días se soltarán de la exigencia de la pretemporada", comentó.

Roberto Palacios habló del uruguayo Cristian Palacios, quien no viene siendo tomado en cuenta por el técnico Alexis Mendoza. "Al principio es complicado, pero estoy seguro que va a ser muy útil para el equipo, porque tiene calidad. Hay que ir con calma", dijo.