Como todo hincha celeste, Julinho sufrió con la derrota que Sporting Cristal recibió de parte de Palmeiras (6-0) en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El brasileño es consciente de la crisis deportiva que atraviesa el club; y si bien muchos han pedido que Joel Raffo venda a la institución rimense, la solución del exfutbolista para salvar al equipo pasa por dos cosas: refuerzos y respaldo al comando técnico.

En el podcast ‘A presión’, Julinho contó que Paulo Autuori goza del respaldo de la directiva de Sporting Cristal para continuar al frente del equipo. Y eso no es todo, el exgoleador celeste también propuso a seis posibles refuerzos que podrían elevar el nivel de juego de cara a lo que resta de la temporada 2025.

"Tengo una esperanza después de todo lo que pasó. ¿Cuál es? Que Paulo Autuori, con todo lo que pasó, haga una lectura y traiga algunos jugadores para complementar. A ellos se le mezclaría el regreso de Yotún, Cazonatti, ‘Santi’ Gonzales, y que traigan un par de refuerzos para que pueda tener un equipo que compita", expresó el exfutbolista.

Gustavo Zevallos, Paulo Autuori, Julio César Uribe y Joel Raffo se reunieron ayer por la tarde en La Florida. (FOTO: BarrioSCervecero).

Teniendo en cuenta que algunos jugadores del actual plantel podría salir, como son los casos de Franco Romero y Nicolás Pasquini, hay más opciones para realizar mejores contrataciones. Y allí propuso a futbolistas de calidad como Piero Quispe y Pedro Aquino, quienes juegan en el fútbol mexicano.

Sumado a ambos, mencionó a otros cuatro nombres más. “A mí me parecería una buena idea que vengan Joao Grimaldo, Luis Advíncula, Jesús Castillo, Luis Abram, jugadores que han marcado una diferencia en el club. Normalmente, al final de la carrera, los jugadores terminan volviendo a casa”, indicó.

En el caso de Aquino, el volante busca salir del Santos Laguna en busca de mayor continuidad y no descartó regresar a Sporting Cristal. Por su parte, Advíncula inicia un nuevo proceso con Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, pero no está garantizada su permanencia. El DT todavía no le ha comunicado si lo tiene entre sus planes.

Lo que sí se sabe es que en Sporting Cristal tomarán medidas para reforzar al equipo. “Estamos en revisión constante del desempeño de todos. Quedan cinco fechas para el Apertura. Sí, vamos a tomar decisiones y las vamos a comunicar. Todos los que estamos a cargo de la institución sentimos que tenemos lejos a la hinchada. Estamos revisando qué decisiones tomar”, mencionó Gustavo Zevallos, director deportivo rimense.

Pedro Aquino regresa a la Selección peruan despues de una larga temporada de ausencia (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

