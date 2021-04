Van por más. Sporting Cristal no solo ha mostrado una gran eficacia de cara el arco, marcando ocho goles en las tres primeras fechas de la Liga 1 (vencieron a Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad). La zona defensiva, por ejemplo, no se quedó atrás y hasta la fecha no han permitido que les encajen ningún gol.

Alternando a Alejandro Duarte (2 PJ) y Renato Solís (1 PJ) bajo los tres palos, el conjunto de Roberto Mosquera ya suma 270 minutos con el arco en cero. Hecho que no sucedía desde la temporada 2017, curiosamente el año más discreto de los celestes en una temporada.

Por aquel entonces el encargado de resguardar la valla de los bajopontinos era Mauricio Viana. El guardameta chileno alcanzó 384 minutos sin ver caer su arco. La racha terminó en la fecha 5 del Apertura ante Sport Rosario en Huaraz.

En el minuto 24, Pablo Lavandeira anotó un golazo y dejó parado al arquero celeste. Aquella anotación abrió el camino del triunfo para los ‘Canallas’, que también puso fin a la racha de cuatro partidos consecutivos sin perder que llevaban en La Florida.

Cabe recordar que el récord de imbatibilidad en el fútbol peruano lo tiene justamente un arquero del elenco rimense. Durante la temporada 1989, Gustavo Gonzáles Teruel acumuló 1,024 minutos sin que le marquen.

El siguiente compromiso que tendrá que afrontar Sporting Cristal será el próximo 13 de abril ante Deportivo Municipal (será en el estadio Alejandro Villanueva a las 6 pm). La supremacía de los bajopontinos es abismal, ya que en los últimos ocho partidos solo han caído en una oportunidad frente a los ediles.





