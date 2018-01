Horario Calcaterra salta de un pie en La Florida. El técnico de Sporting Cristal Mario Salas conversó con los jugadores sobre las funciones y posiciones para la temporada. En el caso del argentino nacionalizado peruano fue una de las mejores noticias que pudo recibir en el inicio de año.

"El profe me ha pedido jugar de volante mixto que es el puesto que conozco; y, además, que pise constantemente el área. Esto último también me lo pedía Pablo (Zegarra) el año pasado y me siento muy cómodo haciéndolo", indicó 'Calca' (28) en Gol Perú.

Las pruebas están ahí. Horacio Caltaterra anotó 4 goles en octubre luego de volver de una lesión. En el 2018, quiere seguir por ese mismo camino y darle alegrías a los hinchas de Sporting Cristal.

"Así sea amistoso o de práctica, nosotros siempre queremos ganar los partidos y definitivamente anotar es importante en lo personal", señaló el mediocampista que cumplirá su quinta temporada con la celeste.

Eso no es todo. Horacio Calcaterra comentó de otra tarea asignada para el 2018: ser el guía de los chibolos, junto a sus otros compañeros de experiencia. "Nosotros tenemos que ser el soporte de los chicos más jóvenes y apoyarlos en todo", finalizó.

