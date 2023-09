Sporting Cristal tendrá un duro desafío ante Cusco FC, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson: la misión de los bajopontinos es sumar de a tres en el estadio Garcilaso de la Vega (por ahora registran 30 unidades y están a un punto de Melgar, el líder de esta segunda parte del campeonato). Sin embargo, alrededor del club celeste, ese no fue el único tema que estuvo bajo lupa. Sucede que el último miércoles, el volante Martín Távara estuvo envuelto en un accidente automovilístico. En medio de ese contexto, Tiago Nunes -entrenador rimense- dio detalles de lo ocurrido.

“Se ha generado un problema mayor de lo que ha ocurrido. Yo mismo me choqué en el tráfico de Lima dos veces. Mi suerte, en ese momento, fue que no había alguien que tome fotos. Sabemos que es complejo el tema del tráfico acá”, sostuvo el entrenador del combinado bajopontino en diálogo con Liga 1 Radio.

Tiago Nunes explicó el motivo del accidente que tuvo Martín Távara, el mismo que -desde sus investigaciones- no estuvo ligado a consumo de alcohol por parte del mediocampista de Sporting Cristal, sino que fue ocasionado por la negligencia de otro conductor.

“Un carro se le metió e hizo que el suyo se desbalance y choque con un muro. Gracias a Dios, no pasó nada con él. Estaba dentro de la normalidad. Le pregunté si estaba borracho y me dijo que no. Incluso, la gente vio que no era necesario que tenga una prueba de alcohol”, agregó en estratega brasileño.

Por otro lado, Tiago Nunes también dio a conocer su preocupación por distintos temas extradeportivos que han invadido a Sporting Cristal en las últimas temporadas y que -de manera casual, desde su perspectiva- fueron divulgados por los medios y redes sociales en la recta final del campeonato local.

“Me he enterado que -en los últimos años- siempre con Sporting Cristal, hay un tema mediático al final del torneo y no sé por qué, son de esas coincidencias que pasan en el fútbol peruano. Después, los tuiteros y la gente de las redes comienza a generar problemas internos para que el club tenga que resolver”, concluyó.

Cabe señalar que después del accidente de tránsito ocurrido en Surquillo, Martín Távara envió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: “A todos los que se han preocupado por mí, a través de mensajes y llamadas, les quería agradecer y comunicarles que felizmente estoy bien luego del incidente de anoche con mi auto. Les agradezco por las muestras de cariño y preocupación. Seguimos firmes por el objetivo. ¡Fuerza SC!”.





