¡No te lo puedes perder! El Torneo Clausura 2023 está llegando a la parte final y cada vez se pone más emocionante. Si bien los clubes están enfocados en la fecha 12 -que inicia este sábado 2 de setiembre-, la Liga 1 Betsson no descuida ni un detalle y ya anunció la programación de la jornada 15 del certamen. Universitario de Deportes descansa; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal tendrán duros rivales. Aquí todos los detalles.

La fecha 15 iniciará el sábado 23 de setiembre desde las 3:00 p.m., con el partido entre Deportivo Binacional y Cantolao, que se llevará a cabo en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca). Será el único cotejo de ese día; sin embargo a la mañana siguiente, el domingo 24 de setiembre, se disputarán varios duelos.

La jornada del domingo iniciará con dos partidos (ambos a las 3:00 p.m.): ADT vs. Alianza Atlético en Tarma y Sport Boys vs. César Vallejo en el Callao. A las 5:30 p.m. es el momento de Alianza Lima: se enfrentará a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro blanquiazul tiene el objetivo de sumar para seguir en lo más alto de la tabla acumulada.

El lunes 25 de setiembre continuará la acción con 3 partidos: Deportivo Municipal vs. Cusco FC, Atlético Grau vs. Sport Huancayo y Sporting Cristal vs. UTC. El encuentro del cuadro cervecero no se disputará en el estadio Alberto Gallardo, como es habitual. Para esta ocasión, será local en el estadio Nacional, y el cotejo iniciará a las 8:00 de la noche.

Es importante destacar que Universitario descansará en esta fecha. Recordemos que la conformación del campeonato local tiene a 19 clubes dentro del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, por lo que todas las jornadas uno de ellos se queda sin actividad oficial.

La Liga 1 Profesional dio a conocer la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)





