El ‘Diablo Mayor’ destacó la elección de Juan Reynoso como entrenador en la selección peruana. Compartió vestuarios con el ‘Cabezón’ en Cruz Azul (2001), y fue su rival en el fútbol mexicano. Además, recordó cuando dirigió a Christian Cueva en Toluca, y elogió la jerarquía de Paolo Guerrero, el histórico goleador peruano de 39 años.

Apostó por un inicio alentador de su selección en las Eliminatorias, pero respeta el buen juego del futbolista peruano. Se confiesa seguidor del fútbol de Pedro Aquino, y repasó sus enfrentamientos con el ‘equipo de todos’ en su época como futbolista.

Los Paraguay-Perú o Perú-Paraguay mayormente se enfrentan en los inicios de las Eliminatorias...

Sí, casi siempre arrancábamos de visita y con una derrota. Las Eliminatorias son largas, pero la selección paraguaya tiene una nueva ilusión. Paraguay lleva tres Eliminatorias sin poder clasificar a una Copa del Mundo, así que estamos con una nueva motivación diferente. Hay jugadores jóvenes, y más arrancando como local, pero Perú siempre juega bien al fútbol y tiene buena posesión de la pelota. Seguramente veremos un buen partido, confío en que Paraguay pueda arrancar bien las Eliminatorias.

¿Por qué la ausencia de la ‘Albirroja’ en los últimos mundiales?

La ilusión siempre estará en poder clasificar, pero las Eliminatorias son muy fuertes. Hay muchos partidos, un punto es valioso, hay que ser inteligentes para jugar, para administrar toda la presión que pueda existir, y Paraguay ha pecado un poco de no saber jugar los partidos claves. Todos los partidos que se ganen como local nos puede clasificar a un Mundial. Ahí arranca la clasificación, a Paraguay le ha costado ganar de local. No la supo aprovechar. Nosotros éramos fuertes como locales, perdimos uno a dos partidos, pero afuera sumábamos puntos. Éramos un equipo muy competitivo y fuerte en todas las líneas.

¿Qué se espera bajo la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto?

Esperemos que pueda arrancar bien las Eliminatorias. Si Paraguay arranca bien, será una selección que podrá competir contra cualquiera. Puede ser una selección competitiva y que vaya a pelear contra cualquiera, pero tendremos al frente a Perú.

¿Cómo define el juego de la selección peruana?

Siempre tienen la pelota, buen juego. Me encanta mucho cuando juega Perú, igual Colombia, tienen la posesión de la pelota, el control del juego, y a lo mejor eso no te garantiza que vas a ganar, pero a la selección paraguaya le afecta mucho, le molesta la posesión de la pelota. Esperemos que Paraguay pueda empezar bien, tiene jugadores.

A Juan Reynoso lo enfrentó a nivel de selección, lo tuvo de compañero en Cruz Azul (2001) y también de rival en el fútbol mexicano...

Tuve la suerte de jugar contra Juan, también fui su compañero, y era un jugador extraordinario, como también lo fue ‘Chemo’ del Solar, Perú siempre ha tenido buenos jugadores. Es una de las selecciones que mejor juega. Cuando clasificó Perú (Mundial de Rusia 2018) me gustó mucho, el fútbol peruano necesitaba mucho eso. Yo soy un poco nacionalista, y me encanta el proyecto que ha tenido Perú al designar a Juan, menos este primer partido, pero que sea protagonista en las Eliminatorias. Se lo ganó, como jugador también fue importante en Cruz Azul de la estructura del fútbol peruano. Ha demostrado que es un gran entrenador, y felicito a los que lo eligieron. Es una responsabilidad enorme, pero va a sentir más los colores de su país. Espero que tenga el apoyo de todos.

¿Qué recuerdos tras haber dirigido a Christian Cueva en Toluca?

Yo lo tuve muy joven. Era la primera vez que salía, le costó un poco. Vivía cerca de mi casa, compartía mucho con él, y es un jugador muy talentoso. Marca diferencia cuando está enchufado. Hace jugadas que otro jugador no lo intenta. A mí su juego me gusta mucho, seguro no le fue también como lo que representa su juego. Es un jugador diferente, siempre quiere tener la pelota, pero también necesita asumir más responsabilidades desde lo táctico. El fútbol es todo. Hay tareas por cumplir desde lo táctico, el funcionamiento, el jugador tiene que entender que el juego es más de noventa minutos.

La baja más sensible de Perú será Gianluca Lapadula por lesión, pero será reemplazado por Paolo Guerrero...

Siempre lo he seguido a Lapadula, igual que a Guerrero. Paolo es un jugador que tiene mucha calidad, el fútbol se juega a partir de la calidad. El fútbol no depende de la edad que podamos cumplir, lógicamente los años complican, pero para hacer gol no necesita de lo físico. Necesitas intuición, concretar lo que el equipo genera. Guerrero es un jugador de categoría, de mucha jerarquía, el rival lo respeta, todo eso pesa. No importa la edad. Seguro un chico irá madurando, y cometerá errores, como lo hicimos todos.

Paraguay también no podrá contar con el atacante Julio Enciso...

A Paraguay le ha costado tener gol. El fútbol es muy sencillo, se gana con goles. Paraguay ha sufrido, ahora con la baja de Enciso, un jugador desequilibrante, diferente, esperemos que los jugadores convocados asuman el protagonismo y los goles puedan aparecer. No hay que complicar el fútbol, es sencillo. Necesitamos siempre un goleador, es quien da confianza y jerarquía a los equipos.

En el fútbol mexicano juega Pedro Aquino en Santos Laguna, también Anderson Santamaría en Atlas, pero también desfilaron Raúl Ruidíaz, Édison Flores, Andy Polo, entre otros...

Yo sigo a Pedro Aquino, es un jugador muy interesante. No sé qué pasó en América. A mí, en lo personal, me gusta su juego. Cuando entraba en América marcaba diferencia.

Hace diez años que Toluca no es campeón en el fútbol mexicano...

Es un lástima que Toluca no pueda salir campeón, pues ha hecho una gran inversión con los dueños, pero el fútbol mexicano es muy competitivo. En México, los equipos salen una vez campeón cada diez años, lo dice la historia. Se gana cada diez años, esperemos que Toluca esté más cerca, el primer contento seré yo. Es lo que más quiero. Acá en México hay varios equipos que hacen buena inversión, no es fácil, pero se necesita de un todo.

Hace poco dirigió en Guatemala, sacó su libro ‘Cardozo, el Príncipe guaraní', tiene su marca de vino ‘Diablo Mayor’, qué más viene en José Saturnino Cardozo...

También saqué un documental, me encanta. Siempre les digo a mis jugadores que aprovechen, pues son unos privilegiados. Tuve la fortuna de sacar mi libro, el vino, pero más allá de eso amo al fútbol. Tuve un Guatemala una propuesta muy interesante, pero cuando el objetivo es buscar el título y no se logra, hay un campeón no un segundo. Seguramente volveré a estar en una cancha, amo el fútbol, es todo para mí.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR