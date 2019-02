Universitario sobre la inesperada salida de Alexis Mendoza: “Nuestra profesión es muy perversa”

Tras la inesperada salida de Alexis Mendoza de Sporting Cristal , el técnico de Universitario de Deportes , Nicolás Córdova, se pronunció y hasta mostró su solidaridad con el técnico colombiano, que no llegó ni a debutar oficialmente con el cuadro cervecero.

“La verdad, no tengo todos los argumentos como para hacer una evaluación de lo que pasó. No es algo normal. Pero nuestra profesión está cada vez más difícil, está muy perversa porque no tenemos la posibilidad de perder un partido amistoso”, afirmó Nicolás Córdova.



Es preciso señalar que Alexis Mendoza, al mando de Sporting Cristal, sumó una goleada en Ecuador ante Emelec. Luego, los celestes ganaron en su presentación oficial ante Cantolao, pero los hinchas no quedaron conformes con la propuesta del DT colombiano.

“Mario Salas ha perdido los tres partidos en Colo Colo, y no me imagino que sea un mal técnico. Pero no me atrevo a emitir un juicio, porque cualquier cosa puede ser usado en mi contra [risas]”, agregó el técnico de Universitario de Deportes.

Por el momento, Sporting Cristal busca técnico para reemplaza a Alexis Mendoza, que se vio obligado a dejar el cargo debido a “inconvenientes con la documentación e inscripción de parte del Comando Técnico frente a los entes rectores de nuestro fútbol profesional”.