Sporting Cristal: sigue EN VIVO la presentación oficial del técnico Alexis Mendoza

Sporting Cristal presenta a su nuevo entrenador Alexis Mendoza. La cita es en La Florida. El entrenador llegó el miércoles por la tarde a nuestro país con la gran motivación de realizar una buena Copa Libertadores.

SPORTING CRISTAL: la conferencia EN VIVO

- Arranca la conferencia de prensa

"Nos sentimos orgullosos y comprometidos con Sporting Cristal", son las primeras palabras del DT colombiano.

"hay que sumar de lo que hay, lo que hubo dio sus frutos y hay posibilidades de mejorar lo que se hizo. Queremos que los jugadores se sientan cómodos en su estilo. Me gusta la intensidad y la velocidad pero me gusta que el equipo tenga el balón. Tiene que haber un equilibrio. Un equipo con intensidad pero que juegue bien. Lo que hay lo vamos a mejorar y vamos a potenciar a cada jugador en su talento. El techo de rendimiento de cada jugador creo que no se conoce todavía"

"Necesitamos suplir a los dos extremos que se fueron. estamos evaluando nombres. Necesitamos saber qué clase de personas traemos. Queremos ver qué es lo que el equipo necesita y los extremos es la necesidad más prioritaria que tenemos".

"El fútbol que tengamos de local nos sostenga la parte internacional. Vamos a ir a un evento internacional y todos tenemos que estar identificados con lo que queremos conseguir"

Carlos Benavides: "Estamos enfocados en los reemplazos de Gabriel Costa y Marcos López".

"Decirle que conozco a los jugadores al 100% es mentir. Los voy a ir conociendo durante el trabajo. Cada vez que nos toca este tipo de retos queremos sumar y mucho más en un club que ha venido haciendo las cosas bien. Queremos seguir un estilo que sume a lo que ellos ya tienen"

"Una idea es una filosofía mía de trabajo y otra el trabajo que realiza el club y hay que complementar esas dos ideas. La meta es que sus jugadores lleguen a Selección Nacional y que sus jugadores lleguen al extranjero. Queremos formar y que salgan, eso es el fútbol hoy en día".

"Para nadie es un secreto lo que hizo Sporitng Cristal. La vara quedó muy alta y para igualarla hay que salir campeón y tener una buena participación en Copa Libertadores. Tiene que llegar el momento en el que peleemos por una Copa Libertadores. A eso es lo que apuntamos. El equipo tiene la base para decir que queremos ser protagonistas y pelar por un título. Si ya una vez llegaron a semifinal porqué no hacerlo nuevamente. Si conseguimos pasar la segunda y la tercera fase, el que venga va a querer campeonar. Mario Salas hizo un excelente trabajo los jugadores también y queremos alcanzar cosas iguales o mejores".

"Lo importante es que si viene Christofer Gonzales es porque es el tipo de persona que nos va a convenir. El que venga tiene que venir a colaborar".

Carlos Benavides: "El profe ya estuvo observando el desenvolvimiento de 'Canchita' Gonzales, es humilde al no decirlo. El profesor verá cómo lo utiliza. Queremos reforzarnos con jugadores que lleguen a jugar Copa Libertadores, que no es fácil. la pretemporada inicia el lunes y no hay que desesperarse. Hay que traer jugadores polifuncionales y que le sumen al profe para el proyecto. hay que decidir con cabeza fría".

"Los jugadores saben que lamentamos su partida pero también nos alegramos porque fueron a mejorar lo que hicieron. Tenemos que traer jugadores con similitud de características para complementar lo que hay".

"Hay que conocer lo que tenemos. No queremos cometer imprudencias. Muy consecuentemente el presidente está esperando que yo mire porque no se trata de traer por traer. No nos queremos apurar, primero tenemos que ver lo que tenemos aquí".

"Mi enfoque está en mi equipo primero y no en los rivales de la Copa. De mi experiencia puedo decir que estamos en un grupo bravo, igual que los otros grupos de la Libertadores. Son los campeones o subcampeones de todos los países. Todos los grupos son bravos pero nos vamos a preparar para pelear y para luchar. El análisis de cada equipo sí lo voy a hacer cuando analice primero a mi equipo".

"Estaré atento a los jugadores de la Sub 20, hoy estoy aquí y quiero que Perú gane. Me da tranquilidad saber que los vamos a ver en completa actividad y conocer qué es lo que nos pueden aportar".

"No puedo contestar nada de Emauel Herrera porque no puedo hablar de supuestos. Hoy en día está con nosotros y vamos a trabajar en potenciar más de lo que ha rendido con Sporting Cristal. o se va a lesionar. Él va a estar bien y creemos que lo va a hacer mejor. Queremos que no se nos vayan más, pero si sucede algo lo hablaremos".

LA PREVIA

Sporting Cristal presentará esta mañana a su nuevo entrenador Alexis Mendoza. La cita es a las 11.30 en La Florida. El entrenador llegó el miércoles por la tarde a nuestro país con la gran motivación de realizar una buena Copa Libertadores.

“A Sporting Cristal queremos aportarle nuestro trabajo, experiencia y todos los conocimientos que tenemos para que el club pueda seguir subiendo. El talento del colombiano con el peruano es muy parecido y nosotros hemos aprendido mucho del peruano”, apuntó el DT.

Juan Carlos Oblitas: "Gabriel Costa es un jugador con características idóneas para la Selección Peruana"



No quería hablar mucho, estaba guardándose para su presentación. “Luego no tendré qué decir”, dijo un sonriente Mendoza. Igual, aprovechó para dirigir- se a toda la fanaticada celeste. “Solo le prometo trabajo. Trabajo y triunfos para mantener al club en donde actualmente se encuentra. Eso es lo que puedo prometer”, dijo.

Sporting Cristal todavía no refuerza a su plantel para la temporada 2018. Los celestes esperan que se concrete la venta de Gabriel Costa a Colo Colo de Chile, lo que permitirá la llegada de Christofer Gonzales.

La llegada de los refuerzos internacionales se evaluará en los próximos días.