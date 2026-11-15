¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO por la final de la ? Puedes ver la transmisión de este partido por la señal de América TV, canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de América TvGO y Bicolor+ Premium; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 15 de noviembre desde las 17:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final (ida) de la Copa de la Liga. (Video: Cristal TV)
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final (ida) de la Copa de la Liga. (Video: Cristal TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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