vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las opciones de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Movistar TV App, DGO, Claro Video y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 6 de marzo desde las 4:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: en qué canales ver por Liga 1 MAX en directo online
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: en qué canales ver por Liga 1 MAX en directo online
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS