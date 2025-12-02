Césped del Estadio Nacional se encuentra en pésimas condiciones previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima. (Foto: América TV)
Césped del Estadio Nacional se encuentra en pésimas condiciones previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima. (Foto: América TV)

El escenario está listo para una fiesta, pero la alfombra luce desastrosa. El Estadio Nacional, la casa de la selección y el recinto deportivo más emblemático del país, presenta una imagen desoladora a pocos minutos de que ruede el balón en la crucial semifinal entre y . Mientras las tribunas vibran con la expectativa de dos gigantes que se juegan la vida por un boleto a la , la atención se ha desviado inevitablemente hacia el rectángulo de juego, que luce castigado, con zonas amarillentas y huecos evidentes. La secuencia de conciertos masivos realizados en las últimas semanas ha dejado huellas imborrables en el gramado, desatando la polémica sobre los manejos del IPD para mantener en buen estado el escenario deportivo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS