Previo al Sporting Cristal vs. Alianza Lima: lamentables condiciones del gramado en el Nacional
A pocos instantes de que inicie el primer partido de las semifinales por la clasificación a la Copa Libertadores, el gramado del escenario que recibirá este duelo se ha mostrado en lamentables condiciones después de los conciertos realizados en las últimas semanas.
Césped del Estadio Nacional se encuentra en pésimas condiciones previo al Sporting Cristal vs Alianza Lima. (Foto: América TV)
El escenario está listo para una fiesta, pero la alfombra luce desastrosa. El Estadio Nacional, la casa de la selección y el recinto deportivo más emblemático del país, presenta una imagen desoladora a pocos minutos de que ruede el balón en la crucial semifinal entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Mientras las tribunas vibran con la expectativa de dos gigantes que se juegan la vida por un boleto a la Copa Libertadores, la atención se ha desviado inevitablemente hacia el rectángulo de juego, que luce castigado, con zonas amarillentas y huecos evidentes. La secuencia de conciertos masivos realizados en las últimas semanas ha dejado huellas imborrables en el gramado, desatando la polémica sobre los manejos del IPD para mantener en buen estado el escenario deportivo.