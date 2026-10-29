Descentralizado
Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Alianza Lima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
NO TE PIERDAS
Sporting Cristal necesita recuperarse
El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega después de perder 3-1 frente a Cusco FC en condición de visitante. El resultado complicó sus aspiraciones en el Clausura, por lo que ahora necesita aprovechar su localía para volver al triunfo.