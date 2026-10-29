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Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Alianza Lima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
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Sporting Cristal necesita recuperarse

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega después de perder 3-1 frente a Cusco FC en condición de visitante. El resultado complicó sus aspiraciones en el Clausura, por lo que ahora necesita aprovechar su localía para volver al triunfo.

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Sporting Cristal y Alianza Lima llegan igualados en puntos

Los dos equipos suman 25 unidades en el Torneo Clausura y afrontan un enfrentamiento directo que podría marcar diferencias en la clasificación. Una victoria les permitiría alcanzar los 28 puntos y seguir presionando a los clubes que se encuentran por encima.

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¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Para ver la transmisión del compromiso entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, el público fanático del fútbol peruano deberá conectarse a la señal de Liga 1 MAX, señal disponible mediante operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. También podrán seguir el encuentro por streaming mediante las plataformas autorizadas.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Según la programación de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima está pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana). En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 4:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 5:30 p.m.

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El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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