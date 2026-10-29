Sporting Cristal vs. Alianza Lima se miden EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Sigue la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora? Según la programación, este choque está pactado para el jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: previa del partido

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima por Liga 1 MAX?

El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima se podrá ver por Liga 1 MAX, canal que transmite los encuentros del campeonato peruano. El compromiso corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo de Lima.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por televisión por cable?

Los hinchas podrán sintonizar Liga 1 MAX a través de operadores de televisión de paga como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y otros servicios autorizados. La disponibilidad y el número del canal dependerán del operador y del paquete contratado.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima por streaming?

El encuentro también estará disponible por internet mediante L1 Play, la plataforma de streaming asociada a las transmisiones de la Liga 1. Para acceder al partido, será necesario contar con el acceso correspondiente al servicio.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Movistar TV App?

Los usuarios de Movistar TV pueden revisar la disponibilidad de Liga 1 MAX en Movistar TV App, según el plan contratado. Esta alternativa permite acceder a la programación desde dispositivos compatibles, sin depender exclusivamente del televisor.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima por DGO?

Los clientes de DIRECTV pueden consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX mediante DGO, su plataforma de streaming. El acceso al encuentro dependerá del paquete contratado y de la inclusión de la señal en el servicio.

¿Qué otras plataformas permiten ver Liga 1 MAX online?

Además de L1 Play, los aficionados pueden consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX en plataformas como Movistar TV App, DGO, TV360, Claro Video y Fanatiz. Las opciones de acceso pueden variar según el servicio contratado y las condiciones de cada plataforma.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima y dónde ver el minuto a minuto?

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentarán este jueves 29 de octubre a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El partido será transmitido por Liga 1 MAX y podrás seguir los goles, las incidencias y las principales jugadas mediante el minuto a minuto de Depor.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura (Video: Cristal TV)