Sporting Cristal se medirá ante Alianza Lima este sábado 1 de marzo por la fecha 4 de la Liga 1 2025 y, por su parte, Guillermo Farré, entrenador de los ‘rimenses’, se refirió a este duelo considerando que su rival viene de eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores. El estratega argentino indicó que, más allá del buen momento que vienen pasando los dirigidos por Néstor Gorosito, considera que su plantel puede sacar un buen resultado en el Estadio Nacional.

“Nosotros confiamos mucho en lo que nosotros podemos ofrecer, siempre ponemos recaudo en el equipo rival, no solo con Alianza, en el presente que tiene, en la posibilidad de alternar ciertos jugadores, nosotros analizamos todo, pero confiamos en lo que podemos hacer. Siempre se tiene el cuidado necesario como todos los rivales. Así como analizamos sus virtudes, también sus defectos y Cristal está preparado para aprovechar todo eso, más allá del presente de Alianza, confiamos mucho en nuestro plantel”, sostuvo Farré en conferencia de prensa.

En tanto a ‘Pipo’ Gorosito, sostuvo: “Somos una generación donde crecimos viendo a ‘Pipo’ como jugador, terminan siendo técnicos donde también se consideran referentes. Valoro sus formas, sus maneras, yo tengo las mías. Yo iré por lo mío el fin de semana, él por lo suyo, pero eso no quita que exista un respeto a la persona”.

En la misma línea, agregó: “Yo siempre tengo un respeto hacía los rivales y los colegas, el técnico pasa por situaciones estresantes, yo soy de una manera donde no solo miro para mi lado, sino trato de ser empático con la gente. A todos los colegas los respeto, a ‘Pipo’ también, dentro de la cancha espero respeto como persona. Nosotros estamos obligados no solo por lo que hagan los otros, sino posicionar a Cristal en el fútbol internacional. Sería ingenio potenciar nuestro rendimiento o bajar el mismo en función a lo que haga el rival. Tenemos un compromiso de posicionar a Cristal en lo alto del fútbol sudamericano”.

Por otro lado, también se refirió a los inconvenientes que tuvieron que pasar en su regreso a la capital tras el encuentro de Sport Huancayo: “Saber que no estaban las condiciones de la mejor manera para poder viajar vía terrestre pero aún así tuvimos que ir fue una imprudencia. Ha quedado demostrado este hecho y es algo que ha dado la vuelta al mundo esas imágenes, no solo por ser Sporting Cristal, sino para la FPF, de tomar recaudos para que no se tomen riesgos innecesarios, por suerte ahora es una anécdota y no hay nada que lamentar”.

Nuevo refuerzo ‘celeste’

En tanto a Axel Cabellos, el último fichaje de Sporting Cristal, Farré comentó: “Axel es un jugador desde que estaba la posibilidad de que venía Catriel, era algo que contemplábamos nosotros, nos permite presentar el plantel con jugadores de proyección. Él vino con una molestia de la Selección y está recuperándose, por lo que esperamos que este a punto para poder integrarse al equipo. En el caso de ‘Canchita’ ha evolucionado bien y veremos si está dentro de la nómina para el partido”.





