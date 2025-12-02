Pol Deportes y su sueño cumplido previo a los playoffs entre Sporting Cristal vs Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
En la previa del vs. por la ida de los play-offs de la para definir quien enfrentará a Cusco FC en busca del cupo para ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Apareció el narrador sensación, Pol Deportes, quien dijo presente en el Estadio Nacional dónde tuvo un emotivo momento al lograr cumplir su sueño de salir en una transmisión de televisión. El canal con los derechos para transmitir este partido lo invitó para estar con todo el panel e incluso recibió una sorpresa por parte de los ‘celestes’ cuando se acercó Julio César Uribe, Directo General de Fútbol de Sporting Cristal, para obsequiarle una camiseta oficial del club rimense.

