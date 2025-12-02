Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Pol Deportes en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima! Emotivo momento en el Nacional
En la previa del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la ida de los play-offs de la Liga 1 para definir quien enfrentará a Cusco FC en busca del cupo para ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Apareció el narrador sensación, Pol Deportes, quien dijo presente en el Estadio Nacional dónde tuvo un emotivo momento al lograr cumplir su sueño de salir en una transmisión de televisión. El canal con los derechos para transmitir este partido lo invitó para estar con todo el panel e incluso recibió una sorpresa por parte de los ‘celestes’ cuando se acercó Julio César Uribe, Directo General de Fútbol de Sporting Cristal, para obsequiarle una camiseta oficial del club rimense.
Pol Deportes recibió una camiseta Sporting Cristal por parte de Julio César Uribe | VIDEO: L1MAX SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.