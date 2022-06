Sporting Cristal vs. Atlético Grau juegan EN VIVO y EN DIRECTO desde el estadio Municipal de Bernal en un partidazo de pronóstico reservado que marcará el regreso a la actividad oficial de ambos equipos, tras el partido de la Selección Peruana.

Los celestes parten con un ligero favoritismo sobre los piuranos, pero saben que el intenso calor puede jugar un papel aparte. Por ello, tomarán sus precauciones para sacar adelante el partido y no complicar sus aspiraciones del título.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau está programado para este domingo a la 1 de la tarde (hora peruana). Al no contar con derechos de TV vendidos, el encuentro no será televisado en GOLPERU, Movistar Play o Willax TV. Sin embargo, este podrá seguirse por Facebook Live.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Sporting Cristal vs. Atlético Grau se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 4-1 para los celestes, resultado que buscarán repetir en el estadio Municipal de Bernal.

Los celestes llegan a este compromiso con 29 puntos en la tabla de posiciones, producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los piuranos, por su parte, suman 18 unidades, producto de cuatro triunfos, seis empates y seis partidos perdidos en la presente temporada.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: ¿dónde se juega el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.