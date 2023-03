Atlético Grau llegó al estadio Alberto Gallardo para hacer su negocio y rápidamente se lo hizo saber a Sporting Cristal. Cuando no había pasado absolutamente nada en el terreno de juego, Axel Moyano y Fernando Márquez elaborando una jugada preparada y sorprendieron a todos los futbolistas ‘celestes’ a los 4 minutos del primer tiempo.

El exmediocampista de Alianza Lima estuvo atento a la débil marca de los locales y con un sutil toque combinó con el ‘Kuki’. El delantero argentino ni siquiera dejó que el balón tocase el suelo y sacó una soberbia ‘tijera’ para decretar el 0-1 a favor de los piuranos.

El más contrariado de todos fue Tiago Nunes, quien no entendió cómo sus futbolistas estuvieron tan desconcentrados en una jugada que no parecía llevar mayor peligro. Así, pues, tal como sucedió en la temporada pasada –cuando ganaron por 1-2 en el Torneo Clausura 2022–, los ‘Albos’ no entraron en rodeos y ya están haciendo de las suyas en el Rímac.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: lo que se viene

Luego de este compromiso por la novena jornada del Torneo Apertura 2023, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Academia Cantolao por la fecha 1, la cual fue reprogramada recientemente. El partido está pactado para el sábado 25 de marzo desde las 3:00 p.m. en el estadio Alberto Gallardo.

Ya que ahora están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras su última noche histórica sobre Huracán, los rimenses están obligados a recuperar terreno en el campeonato local, razón por la cual tienen que hacerse fuertes y superar sin problemas al ‘Delfín’. Recordemos que para este duelo no podrán contar con Yoshimar Yotún ni Jesús Castillo, quienes estarán en Europa con la Selección Peruana.

Atlético Grau, por su parte, tendrá un complicado encuentro ante Alianza Lima el domingo 26 de marzo desde la 1:00 p.m. en el estadio Municipal de Bernal. Los de Daniel Ahmed no han perdido en Piura en lo que va del Apertura y seguramente plantearán un trámite intenso para superar a los ‘blanquiazules’, quienes llegarán como favoritos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.