Sporting Cristal vs. Atlético Grau. (Composición: Depor)
Sporting Cristal vs. Atlético Grau. (Composición: Depor)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 10 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX, además de DIRECTV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela, y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. El partido se disputará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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