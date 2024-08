Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el domingo 11 de agosto desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido después de golear por 4-0 a Carlos A. Mannucci, en el duelo válido por la pasada fecha 5 del Torneo Clausura 2024. Los rimenses fueron ampliamente superiores en el Estadio Alberto Gallardo y no pasaron apuros para imponerse con un ‘hat-trick’ de Martín Cauteruccio y otro tanto de Santiago González.

Con este resultado, los celestes llegaron a los 10 puntos en el Torneo Clausura, producto de tres triunfos, un empate y una derrota, además de 17 goles a favor y siete en contra. En lo que respecta a la tabla de posiciones acumulada, ‘SC’ se sitúa en la primera casilla con 50 unidades, superando a Universitario de Deportes por diferencia de goles. En tal sentido, los de Guillermo Farré están obligados a dar el golpe en Sullana para seguir prendidos en el campeonato.

Atlético Grau, por su parte, llega a este encuentro después de vencer por 2-1 a ADT en el Estadio Unión Tarma. A pesar de la altura y las condiciones climatológicas, los pupilos de Ángel Comizzo hicieron un partido inteligente y se quedaron con los tres puntos con mucha justicia, gracias a las anotaciones de Mauro Da Luz y Patricio Álvarez; Janio Pósito marcó el tanto de los tarmeños, pero no fue suficiente para cambiar el desenlace del compromiso.

Hablan los protagonistas

Irven Ávila, quien sumó minutos en Sporting Cristal durante la última victoria sobre Mannucci, se mostró feliz por las llegadas de Luis Ibérico y Christofer Gonzales, últimos fichajes en tienda rimense. “Estamos felices por el triunfo, pues es importante sumar y también por las llegadas de ‘Canchita’ (Gonzales) y ‘Lucho’ (Iberico), a quien conozco y estoy seguro de que le va a caer bien al grupo y también en lo futbolístico, pues es un gran jugador”, comentó.

Por otro lado, el ‘Cholito’ valoró el hecho de que se están haciendo cada vez más fuertes en casa, pero apuntó a trasladar esa superioridad cuando les toque jugar de visitantes. “Queremos hacernos fuertes en casa y cuando juguemos como visitante podamos corregir los errores, para hacernos mucho más fuertes y sumar la mayor cantidad de puntos y pelear arriba”, afirmó.

En la vereda de enfrente, Ángel Comizzo elogió el esfuerzo de sus dirigidos y reconoció que Atlético Grau viene trabajando partido a partido para seguir puntuando en el campeonato. “Contento por el equipo, por los jugadores, ya que hemos jugado un gran partido, trajimos una victoria importante ante un rival que hace mucho tiempo no perdía en casa, los muchachos hicieron un gran juego y logramos los tres puntos. Vamos partido a partido, sumando tres puntos”, manifestó.

Sporting Cristal: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 04/08/24 Sporting Cristal 4-0 Carlos A. Mannucci Liga 1 31/07/24 Los Chankas 3-3 Sporting Cristal Liga 1 27/07/24 Sporting Cristal 5-1 Cienciano Liga 1 21/07/24 Sporting Cristal 4-0 Sport Boys Liga 1 12/07/24 ADT 3-1 Sporting Cristal

Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 04/08/24 ADT 1-2 Atlético Grau Liga 1 31/07/24 Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos Liga 1 21/07/24 Atlético Grau 1-1 Universitario Liga 1 14/07/24 Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau Liga 1 24/05/24 César Vallejo 2-1 Atlético Grau

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 02/03/24 Sporting Cristal 1-0 Atlético Grau Liga 1 17/08/23 Atlético Grau 2-3 Sporting Cristal Liga 1 19/03/23 Sporting Cristal 2-1 Atlético Grau Liga 1 20/10/22 Sporting Cristal 1-2 Atlético Grau Liga 1 19/06/22 Atlético Grau 0-2 Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Sporting Cristal y Atlético Grau está programado para este domingo 11 de agosto desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau se jugará en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

