Duelo de infarto. El segundo choque de Sporting Cristal vs. Ayacucho FC (EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | ONLINE) tendrá lugar en el recinto de Ate para definir al rival de Universitario de Deportes, por la final de la Liga 1. Los rimenses se llevaron la primera victoria, pero los zorros no dejarán pasar la oportunidad de disputar su primera definición por el título del torneo local.

Sporting Cristal y Ayacucho FC se medirán este sábado 12 de diciembre a partir de las 3:00 p.m. en el estadio Monumental, por la definición del segundo finalista de la Liga 1. Este compromiso podrá ser visto a través de la señal de GOLPERU, así como por internet por MOVISTAR PLAY. Todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Sporting Cristal se quedó con el triunfo esta oportunidad , con goles de Emanuel Herrera y Washington Corozo, siendo este último destacado por Roberto Mosquera. “Es un buen jugador, muy humilde, buen jugador, me da gusto que le vaya bien. No es fácil salir de su país y triunfar, así como la de Távara y la de Castillo. Los chicos están mejorando. Hoy Madrid fue importante y me da gusto”, dijo el estratega nacional a GOLPERU, tras el cotejo.

El atacante ecuatoriano fue destacado como el jugador de la primera semifinal. Corozo anotó 27′, pero durante los 96 minutos del compromiso fue determinante para la victoria celeste. “Estoy contento por el triunfo del equipo y por el trabajo que viene haciendo durante todo el año. Ahora toca descansar para disputar el partido del sábado”, dijo.

Ayacucho FC buscó de descontar con el gol de Leandro Sosa, en asociación con Alexis Cossio. Ambos jugadores trataron de llegar al arco rival e igualar los dos goles que marcaron los rimenses en el primer tiempo; sin embargo, la salida de Jorge Murrugarra a los 87′ no dejó mucho tiempo para seguir buscando el empate.

Al respecto, Cossio indicó que “la llave está abierta. A pesar de que no hay goles de visita, estamos ahí para clasificar. Estos partidos son de detalles y el que comete menos errores termina ganando”. Con un resultado parcial 2-1 queda pendiente si el sábado queda igual o sale a favor de alguno de los equipos.

