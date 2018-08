Sporting Cristal enfrenta a Binacional en un partido candente en el el estadio 25 de Noviembre, por la fecha 14 del Torno Apertura. Antes de de que los locales se adelantaran en el marcador, con gol de Milton Benítez , los celestes contaron con una clara ocasión de peligro.

Sucedió a los 14 minutos del segundo tiempo. Un centro desde la izquierda sobró al volante Jorge Cazulo, pero encontró libre al defensa rimense Renzo Revoredo. Los hinchas se alistaban para celebrar.

Sin embargo, el cabezazo de 'Revorator' no fue preciso. La pelota fue por un lado del arco. Los jugadores de Sporting Cristal no lo podían creer. Luego se cumplió la tradicional frase del fútbol: goles que no haces, goles que te hacen.

El club rimense hace todos los esfuerzos por revertir este resultado. Necesita del triunfo para tentar la posibilidad de ser campeón del Torneo Apertura este sábado. Los últimos minutos prometen ser de película.

Los celestes lograron el empate a cinco minutos para el final. El goleador Emanuel Herrera venció al meta Sotillo al conectar el balón en otro centro.

