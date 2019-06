Sporting Cristal vs. Binacional: miden fuerzas este sábado por la fecha 17 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO | ONLINE | VER GRATIS | LIVE HD | VÍA GOLPERU | EN DIRECTO | se enfrentan por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin nada más que hacer, los celestes chocarán frente a los actuales campeones del Torneo Apertura, quienes al vencer a Sport Boys se quedaron con el campeonato en la fecha pasada.

Sporting Cristal recibirá a Binacional en el estadio Alberto Gallardo. El duelo entre 'cerveceros' y el 'Poderoso del Sur' se jugará este sábado 08 de junio a las 3:30 p.m. (hora peruana). A pesar de ya conocerse en campeón del Torneo Apertura, ambas escuadras saldrán a buscar los tres puntos para seguir sumando en el acumulado.

El choque por la última jornada entre Sporting Cristal vs. Binacional será transmitido a través de la señal de GOLPERU. Las incidencias y el minuto a minuto de este compromiso podrás seguirlo por DEPOR.COM.

En Sporting Cristal, los jugadores no conocen el triunfo desde hace tres fechas en la Liga 1. Es por eso que Claudio Vivas alineará a su mejor once para hacer respetar su condición de local. Sin embargo, para este duelo no podrá contar con Patricio Álvarez, Jesús Pretell y Christofer Gonzáles, debido a que fueron convocados a la Selección Peruana.

Binacional, por su parte, ha sido el equipo más regular de la Liga 1. La victoria obtenida en la fecha anterior le permitió quedarse con el primer lugar en el Torneo Apertura, a falta del último partido. El 'Poderoso del Sur' a lo largo del torneo ha logrado doce victorias y apenas cuatro derrotas.

Asimismo, Binacional sufrió una baja importante el último fin de semana. Tras haber logrado el campeonato, una de sus piezas fundamentales se despidió del equipo y de la hinchada. Donald Millán no seguirá en la escuadra de Javier Arce para el Torneo Clausura.

Por otro lado, Sporting Cristal y Binacional ya se han enfrentado anteriormente en dos oportunidades. En el primer encuentro, los rimenses se quedaron con el triunfo. Mientras que en el segundo partido empataron a uno. ¿Logrará Binacional vencer a los celestes en el estadio Alberto Gallardo?

Sporting Cristal vs. Binacional: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Renato Solís, Jair, Céspedes, Omar Merlo, Edinson Chávez, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Jorge Cazulo, Christian Ortiz, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Cristian Palacios.



Binacional: Michael Sotillo, Jeickson Reyes, Ángel Pérez, Ramón Córdoba, Eder Fernández, Juan Pablo Vergara, Edson Aubert, Andy Polar, Joaquín Astorga, Aldair Rodríguez.

5 últimos partidos de Sporting Cristal:

02/06/19 Alianza Huánuco vs. Sporting Cristal 1 - 1

28/05/19 Sporting Cristal vs. U. Española 3 - 0

25/05/19 Sporting Cristal vs. Melgar 2 - 3

21/05/19 U. Española vs. Sporting Cristal 0 - 3

18/05/19 Carlos Mannucci vs. Sporting Cristal 2 - 0



5 últimos partidos de Binacional:

01/06/19 Binacional vs. Sport Boys 2 - 0

26/05/19 Alianza Lima vs. Binacional 2 - 1

17/05/19 Binacional vs. Sport Huancayo 1 - 3

11/05/19 Binacional vs. Unión Comercio 3 - 1

05/05/19 Alianza Huánuco vs. Binacional 2 - 3



Sporting Cristal vs. Binacional: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

​Colombia: 3:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

