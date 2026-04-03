vs. (1-2) midieron fuerzas en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se vio el partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tuvo los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó? El choque estuvo pactado para este viernes 2 de abril desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua EN VIVO: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV
Sporting Cristal vs. CD Moquegua EN VIVO: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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