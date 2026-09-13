vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 Max, disponible a través de diferentes operadores, entre ellos DIRECTV y Movistar TV. Además, el encuentro estará disponible mediante L1 Play. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:15 p.m. en Perú, con una hora más en Venezuela y Bolivia, y dos horas más en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. El partido se disputará este domingo 13 de septiembre en el Estadio 25 de Noviembre.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentarán por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. CD Moquegua se enfrentarán por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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