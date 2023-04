Este viernes, Sporting Cristal vs. César Vallejo juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en un partidazo de poder a poder. Los dirigidos por Tiago Nunes no la pasa bien, ya que desde hace fechas no suman de a tres (incluyendo dos compromisos por la Copa Libertadores); los ‘Poetas’, por su parte, igualaron en la última jornada contra Deportivo Municipal (1-1). Un detalle, ambos clubes están disputando un certamen internacional a la par.

Los celestes llegan a este cotejo con la obligación de sumar de a tres para no despegarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones, mismo objetivo que perseguirán los ‘Poetas’, quienes quieren dar el gran golpe en el recinto bajopontino, donde no pierden desde 2019.

Sporting Cristal vs. César Vallejo está programado para este viernes a las 3:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Liga 1 MAX, canal que se emite por la señal de DIRECTV (DSports) y Best Cable. Para ver los partidos vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor. Pero recuerda que deberás pagar un extra para poder acceder a ellos.

Además de ello, Depor te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: horarios del partido

Perú: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Colombia: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Argentina: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Chile: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Brasil: 5:30 p.m.

Cabe resaltar que la última vez que Sporting Cristal vs. César Vallejo se enfrentaron, el encuentro brindó muchas emociones de principio a fin, dejando un empate por 0-0, resultado que ninguno buscará repetir en el gramado de juego del estadio Alberto Gallardo.

Ojo a un detalle, el cuadro celeste llega a este encuentro con 17 unidades en la tabla de posiciones, luego de obtener cuatro victorias, cinco empates y una derrota en el certamen. Los trujillanos, por su parte, suman 18 puntos en el Torneo Apertura, luego de alcanzar cinco triunfos, tres igualdades y dos caídas en lo que va de la Liga 1.

Últimos 10 duelos entre Sporting Cristal vs. César Vallejo

28.08.22 | Sporting Cristal 0-0 César Vallejo

08.04.22 | César Vallejo 2-0 Sporting Cristal

14.08.21 | Sporting Cristal 0-1 César Vallejo

22.05.21 | César Vallejo 3-0 Sporting Cristal

01.03.20 | César Vallejo 1-1 Sporting Cristal

30.08.19 | César Vallejo 2-3 Sporting Cristal

06.07.19 | Sporting Cristal 1-1 César Vallejo

17.03.19 | Sporting Cristal 4-1 César Vallejo

23.10.16 | Sporting Cristal 7-2 César Vallejo

25.08.16 | César Vallejo 2-1 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. César Vallejo: ¿dónde se juega el partido?





