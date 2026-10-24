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Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX por DIRECTV
Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sigue todos los detalles y el minuto a minuto de este partido con transmisión de Liga 1 MAX.
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En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.