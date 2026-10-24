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Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX por DIRECTV

Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sigue todos los detalles y el minuto a minuto de este partido con transmisión de Liga 1 MAX.

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX por DIRECTV (Composición: Depor)
Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX por DIRECTV (Composición: Depor)
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En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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Luego de vencer por 4-2 a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal volverá a tener actividad hoy cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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El duelo se va a disputar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

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Este compromiso corresponde a la Fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días amigos de Depor! Hoy nos reúne un nuevo minuto a minuto donde vivirán las emociones del Sporting Cristal vs. Cusco FC en una nueva jornada del fútbol peruano.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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