vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 13 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX, disponible en diferentes operadores de televisión por suscripción, entre ellos DIRECTV y Movistar TV. Además, podrás seguirlo por streaming mediante Liga 1 Play. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido comenzará a las 3:15 p. m. en Perú. El compromiso se disputará este sábado 24 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Sporting Cristal vs. Cusco FC se ven las caras por la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Cusco FC se ven las caras por la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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