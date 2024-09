Este domingo 22 de septiembre, por la jornada 12 del Torneo Apertura, se llevará a cabo un partido entre rivales directos para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Sporting Cristal visitará a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde ambos equipos buscarán quedarse con los tres puntos y seguir cerca de los líderes del campeonato. En la previa del encuentro, el DT del cuadro cusqueño, Miguel Rondelli, habló sobre lo que será el duelo frente a los rimenses y la importancia que será para su conjunto quedarse con el triunfo.

“Para nosotros es un partido importante, hoy por hoy estamos a 17 puntos del noveno, eso quiere decir que, de ganar, quedaríamos matemáticamente clasificados a Copa Sudamericana, si logramos los tres puntos, con el primer objetivo alcanzado es evidente que iremos por más, por una clasificación a Copa Libertadores o ganar la etapa”, dijo el técnico de Cusco FC en una entrevista con Ovación.

Miguel Rondelli señaló que “Cristal es un rival de cuidado, ha jugado partidos en altura, ha plantado cara en altura, viene de ganarle a Huancayo, propuso en el segundo tiempo, salió a buscarlo y le ganó bien 2-1. Es un equipo que están buscando dos cosas no solo el Clausura sino la tabla acumulada”.

Además, aseguró que su equipo no saldrá a especular y buscarán ser protagonistas. “Nosotros no podemos salir a esperar, somos un equipo que sufre mucho cuando no tiene la pelota. Trataremos de dominar el terreno, la pelota, tener la mayor cantidad de ataques. Intentaremos sacarles la pelota y ser protagonistas. A veces dejamos muchos espacios por la propuesta que tenemos, pero solo pensamos en hacerle daño intentando hacer nuestro juego ante el rival”, expresó.

“Nosotros seguimos siendo un equipo en construcción. Cada fecha que avanza vamos creciendo como equipo, creciendo en nuestro juego. Creo que el partido será muy parecido como el que jugamos ante la ‘U’. Cristal no buscará especular, lo que pase en el segundo tiempo dependerá mucho de lo que pase en el primero”, añadió Rondelli.

Finalmente, el estratega del cuadro cusqueño indicó que: “si aseguramos la Copa Sudamericana las últimas cuatro fechas serán importantes para pelear por cosas más importantes. La idea para mantener el norte es conseguir llegar a la Sudamericana, luego seguir creciendo y pensar partido a partido”.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán el domingo 22 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para la 3:00 p.m., hora local de Perú. Este encuentro será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





