Jairo Concha, sorprendió a inicios de este 2024 dejando Alianza Lima y fichando por su eterno rival: Universitario de Deportes. El volante llegó para reforzar el mediocampo de los cremas para esta temporada, y si bien no comenzó como titular en el equipo de Fabián Bustos, poco a poco se fue ganando la confianza del técnico y convirtiéndose en una pieza clave para los de Ate en la obtención del Apertura, así como también para buscar el título nacional en esta recta final del campeonato.

En una entrevista con Movistar Deportes, Jairo Concha, se refirió a su presente en el club merengue y aseguró que busca volver a su mejor nivel: “Ese fue, tal vez, mi mejor año (2021) en base a todo. A rendimiento, a goles, asistencias, título. Siento que ahora estoy muy cerca de eso. Puedo y quiero dar más. Voy a seguir trabajando y enfocándome en que soy un gran futbolista y que puedo mejorar. Aún tengo mucho para dar”, dijo.

Además, Concha aseguró que apunta a volver a ser convocado a la Selección Peruana: “Todo futbolista sueña con representar a su país. Obviamente me gustaría estar en la selección, pero se que hay buenos jugadores en mi puesto que si el profe los convoca es porque ve algo bueno en ellos”, comentó.

“Yo siento también que puedo estar a la par que ellos, pero tampoco es algo que me frustre. Siempre me enfoco en trabajar y creo que en algún momento se me va a dar”, agregó el mediocampista de 25 años.

Es preciso señalar que Jairo Concha viene jugando una buena temporada con Universitario de Deportes y ha disputado 32 partidos con los cremas este 2024. El volante anotó 1 gol y dio 7 asistencias con camiseta merengue.

Jairo Concha llegó a Universitario en 2024. (Foto: Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El cuadro estudiantil se medirá ante Unión Comercio en el Estadio Monumental, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el domingo 22 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo crema, dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para proclamarse campeón nacional sin necesidad de disputar las finales y, así, en su año del centenario, lograr el bicampeonato. Por eso, luego del duelo ante el ‘Poderoso de Alto Mayo’, tendrá que enfrentar a Comerciantes Unidos (V), ADT de Tarma (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR