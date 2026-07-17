Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? El único canal que tiene los derechos es L1 MAX, disponible en algunos cableoperadores y en su versión de streaming en Liga 1 Play. Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 17 de julio desde las 3:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: previa del partido

Sporting Cristal volverá a enfocarse en el campeonato local este viernes 17 de julio, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso por la primera jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será una prueba importante para el conjunto dirigido por Roberto Mosquera, que buscará arrancar con el pie derecho en un semestre donde el título nacional representa su gran y único objetivo tras quedarse con las manos vacías en el Apertura.

El elenco rimense afrontará este compromiso con la intención de plasmar una propuesta ofensiva y dinámica desde el primer minuto. Con la base de su plantel y buscando afinar detalles en el funcionamiento colectivo, la escuadra bajopontina saldrá obligada a quedarse con los tres puntos con la novedad en el ataque de Hernán Barcos.

Del otro lado estará un Deportivo Garcilaso, que intentará plantarse firme defensivamente y aprovechar las contras para hacer daño. El conjunto cusqueño sabe de la dificultad de jugar en el Alberto Gallardo, pero confía en su preparación física y en la propuesta táctica de su comando técnico para robar puntos de oro en Lima. El duelo marcará el punto de partida para ambos clubes en un Clausura que promete ser sumamente disputado de principio a fin.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por la Liga 1 en Perú?

El partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará este viernes 17 de julio desde las 15:15 (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, señal que posee los derechos oficiales del certamen en televisión para todo el país.

¿Cómo ver L1 MAX en vivo por TV?

Los fanáticos podrán seguir el encuentro a través de L1 MAX en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Perú, como DirecTV (canales 604 SD y 1604 HD), Claro TV, Best Cable y otros prestadores que incluyen la señal deportiva dentro de su parrilla de canales.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso online por Liga 1 Play?

Otra alternativa para seguir el encuentro será Liga 1 MAX, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio está disponible mediante una suscripción mensual de pago, permitiendo a los usuarios acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets o Smart TV sin necesidad de contar con un servicio de cable tradicional. También se puede sintonizar mediante los aplicativos de DGO y Claro Video (con el paquete de L1 MAX activo).

¿Cómo ver el partido desde el celular?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles podrán hacerlo descargando la aplicación oficial de Liga 1 MAX, disponible para Android e iOS. Luego de iniciar sesión con su cuenta activa, tendrán acceso a la transmisión en directo del compromiso entre celestes y cusqueños desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Se podrá ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por TV abierta?

No. La Liga de Fútbol Profesional y los licenciatarios de los derechos de televisión confirmaron que el partido no será emitido por canales de televisión abierta en Perú. La cobertura oficial estará disponible de manera exclusiva a través de la señal de L1 MAX y de su plataforma digital Liga 1 MAX.

Por la fecha 1 del Clausura, Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso (Video: Cristal TV)