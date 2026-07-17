¿Hay polémica? Gol de Sporting Cristal fue anulado por falta de Araujo sobre Patrick Zubczuk. (Video: L1 Max)
¿Hay polémica? Gol de Sporting Cristal fue anulado por falta de Araujo sobre Patrick Zubczuk. (Video: L1 Max)

llegó a celebrar el primer gol del partido, pero la alegría duró poco. Un autogol de parecía poner en ventaja al cuadro celeste; sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro decidió invalidar la anotación, manteniendo el marcador sin goles en el encuentro frente a Deportivo Garcilaso por el . Lo cual generó una molestia en el banquillo rimense, y también ha causado controversia entre la opinión pública respecto a si fue realmente una falta de Miguel Araujo sobre Patrick Zubczuk. Se logra visualizar el contacto, pero se termina cuestionando si el impacto fue suficiente para desestabilizar al portero o no.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS