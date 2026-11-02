vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 15 del . Sigue la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora? Según la programación, este choque está pactado para el lunes 2 de noviembre desde las 15:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV. (Video: @sportingcristal)
Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV. (Video: @sportingcristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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