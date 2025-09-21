Sporting Cristal vs Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura.
Sporting Cristal vs Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura.

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 10 del . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Este duelo está pactado para el domingo 20 de septiembre desde las 3:15 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Sporting Cristal vs Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: L1 Max)
Sporting Cristal vs Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: L1 Max)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS