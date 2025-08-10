Expulsión a Irven Ávila tras revisión del VAR, dejando a Sporting Cristal con 10 ante Melgar. (Video: L1 MAX)
Sobre los 19’ del primer tiempo, se quedó con diez jugadores tras una tarjeta roja a , quien le propinó una patada por detrás a Pier Barrios, defensa de . Ambos chocaron primero hombro con hombro, y enseguida el ‘Cholito’ pateó por detrás entre las piernas al zaguero mistiano, quien cayó y fue atendido por el cuerpo médico. En principio el árbitro Edwin Ordóñez solo sacó tarjeta amarilla, pero luego de ver la repetición en el VAR anuló dicha tarjeta y le mostró la roja al delantero celeste.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

