Gol de Ian Wisdom para el 1-0 de Sporting Cristal sobre Melgar. (Video: L1 MAX)
En los descuentos del primer tiempo, se puso adelante en el marcador ante gracias al gol de . El ‘Colo’ inició una gran acción individual, combinó con ‘Canchita’ Gonzales y aprovechó un rebote para meterse en el área y definir en primera para vencer a Carlos Cáceda. Fue el 1-0 a los 51 minutos del primer tiempo, en un partido bastante friccionado en el Estadio Alberto Gallardo luego de las expulsiones de Irven Ávila y Leonel González, uno para cada equipo.

