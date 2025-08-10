Luis Abram debutó con Sporting Cristal ante Melgar. (Video: L1 MAX)
Luis Abram debutó con Sporting Cristal ante Melgar. (Video: L1 MAX)

Sobre los 72 minutos, hizo tres variantes de golpe ante y resaltó el ingreso de . El ‘Profeta’ entró por Jesús Pretell y volvió a ponerse la celeste luego de ocho años. También ingresaron Yoshimar Yotún, quien sigue sumando minutos en su regreso, siendo su tercer partido consecutivo, y Santiago Gonzáles, quien vuelve luego de perderse los últimos cuatro compromisos por lesión. De a pocos, el equipo de Paulo Autuori va sumando alternativas para encarar lo que viene en el Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS