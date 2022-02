El juego entre Sporting Cristal y Melgar, por la fecha 2 del Apertura de la Liga 1, fue emocionante de principio a fin. Hubo cuatro goles y mucho momentos de alta tensión. Uno de ellos fue protagonizado por Jean Pierre Archimbaud y Alejandro Hohberg, quienes fueron expulsados luego enfrentarse en un incidente.

Acabado el cotejo, el futbolista del ‘Dominó' dio su versión de lo sucedido y no pudo esconder su fastidio por la decisión del árbitro Michael Espinoza, que le mostró la cartulina roja de manera directa, cuando se jugaba el primer minuto de descuento del segundo tiempo,

“Es increíble. Me expulsa Michael porque le mento la madre (a Hohberg) por no botar la pelota para el fair play. ¿Cómo quiere que le hable? Que le diga ‘hermanito lindo, sácala, por favor. Es fair play’. No le voy a hablar así”, señaló Archimbaud en entrevista con Fútbol en América.

El mediocampista del equipo arequipeño admitió dirigirse a Hohberg con palabras subidas de tono, para reclamarle por no respetar el juego limpio, justo después de que su arquero, Carlos Cáceda, había echado el balón fuera del campo motivado por unas molestias físicas.

“Él me agrede, me mete un cabezazo. Obviamente, yo me tiro al piso porque él me agrede. Yo en ningún momento le hago nada. Sí lo insulto, le mento la madre, para que la bote al fair play. Porque Cáceda la bota al lateral, porque estaba golpeado de un jugada de antes con Percy Liza. La bota al lateral. Saca Pacheco, me parece, y Hohberg quiere meterse con todo al área. Y como no le sale, yo voy, lo encaro junto a Bernardo Cuesta, preguntándole por qué hace eso. Obviamente, hablándole con palabras fuertes y Michael dice que yo lo provoco. Entonces, ¿cómo tengo que hablarle? ¿Cómo tengo que decirle a alguien que está haciendo algo injusto dentro del campo de juego?”, relató Archimbaud.

Por último, el volante, que fue suplente e ingresó a los 69 minutos en reemplazo de Alexis Arias, lamentó que con ese castigo haya salido perjudicado. “Son seres humanos, pero perjudican, perjudican mi trabajo, la posibilidad de seguir jugando y más aun estos partidos que los ven todos”, sentenció.

En el Estadio Alberto Gallardo, el resultado fue un empate dos. Para Melgar, Bernardo Cuesta (14′) y Martín Pérez Guedes (53′) anotaron, mientras que para el elenco local lo hicieron Christofer Gonzales (26′) y Leandro Sosa (81′), uno de los refuerzos de Sporting Cristal para la presente temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR