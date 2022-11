Tomando en cuenta las últimas diez alineaciones de los celestes, podemos encontrar que once jugadores alternaron entre la volante y el ataque. Los que más repitieron fueron Horacio Calcaterra e Irven Ávila, quienes solo se ausentaron en una oportunidad. Después siguen Martín Távara y Alejandro Hohberg con un 80% de presencias.

Fecha Rival Mediocampo Ataque 02/11 Melgar (semifinal) (V) Calcaterra, Sosa y Hohberg Ávila, Grimaldo y Escobar 30/10 Carlos Mannucci (L) Castillo, Sosa y Calcaterra Buonannote, Grimaldo y Escobar 23/10 Alianza Atlético (V) Távara, Sosa y Calcaterra Ávila, Grimaldo y Escobar 20/10 Atlético Grau (L) Távara, Sosa y Calcaterra Hohberg, Grimaldo y Ávila 15/10 Sport Boys (V) Távara, Castillo y Calcaterra Hohberg, Grimaldo y Ávila 09/10 Universitario (L) Távara, Calcaterra y Castillo Sosa, Hohberg y Ávila 05/10 Ayacucho FC (V) Távara, Castillo y Sosa Ávila, Hohberg y Olivares 29/09 ADT (L) Távara, Buonannote y Calcaterra Sosa, Hohberg y Ávila 18/09 Binacional (V) Távara Pretell y Calcaterra Sosa, Hohberg y Ávila 11/09 Cienciano (L) Távara, Calcaterra y Yotún Hohberg, Grimaldo y Ávila

Jesús Castillo

El pívot de 21 años no pudo estar presente en Arequipa por acumulación de tarjetas amarillas. Ante el espacio que dejó Martín Távara (separado por temas extradeportivos), Castillo se perfila como el reemplazo ideal para ser la primera opción de salida del equipo bajopontino.

A pesar de que no pudo ganarse la titularidad indiscutible, iniciando las acciones el 71% del campeonato, el canterano celeste ha registrado los mejores números de su carrera, los cuales lo llevaron a estar en la mira de vario equipos del Viejo Continente.

Números de Jesús Castillo en la Liga 1

PJ Titular Minutos Goles 31 22 1803 2

Yoshimar Yotún

Para esta clase de partidos será importante contar con gente de experiencia y preparada para jugar al límite. Es ahí donde salta a la vista el nombre del volante de la Selección Peruana. Ya recuperado de su lesión, ‘Yoshi’ tuvo un cuarto de hora para volver a hacer fútbol en el duelo de ida.

Las lesiones no han permitido que el ex Cruz Azul pueda jugar con regularidad a lo largo del torneo, No completó ni el 50% de los encuentros que disputó Cristal en la Liga 1, aunque su calidad es innegable. Por ello es muy probable que Mosquera lo considere desde el pitazo inicial.

Números de Yoshimar Yotún en la Liga 1

PJ Titular Minutos Goles Asistencias 16 13 1027 2 1

Diego Buonanotte

Si hay un futbolista que podría sumar una dosis de peso ofensivo, ese es sin lugar a dudas el hombre formado en River Plate. Con una trayectoria que habla por si sola, al ‘Enano’ solo le bastó el Torneo Clausura para dar muestras de lo importante y trascendental que puede llegar a ser en el Rímac.

Mosquera no le dio muchas oportunidades de arrancar, apenas alineó desde el minuto cero en cinco ocasiones. Cuando estuvo en el terreno de juego marcó cinco veces y bridnó una asistencia. Cada vez que se le necesitó respondió, destacándose su ingreso frente a Sport Boys que ayudó a dar vuelta el resultado.

Números de Diego Buonanotte en la Liga 1

PJ Titular Minutos Goles Asistencias 18 5 636 5 1

El ‘9′

A inicios de año, Sporting Cristal falló en la contratación de su centrodelantero. Se trajo al colombiano John Jairo Mosquera, quien terminó saliendo por la puerta falsa. Percy Liza tampoco fue la solución y lo terminaron cediendo al Marítimo de Portugal.

Para el Torneo Clausura anunciaron la incorporación de Joffre Escobar, proveniente de la Universidad San Martín. El ecuatoriano tuvo que esperar hasta las últimas tres jornadas para ser titular. Irven Ávila se adueñó del puesto en gran parte de la liga. Roberto Mosquera tendrá que deciri quien será su ‘9′ el domingo.





