No cabe duda que Jhilmar Lora es una de las principales revelaciones de la Liga 1. El futbolista de 21 años está completando su mejor temporada como profesional, en la cual logró ganarse un puesto en el once de Sporting Cristal y en las convocatorias a la Selección Peruana. Sin embargo, el lateral derecho no se conforma con el rendimiento presentado en la temporada y se encamina a continuar creciendo como deportista.

El lateral conversó con el portal oficial del cuadro celeste y destacó el último triunfo ante Alianza Lima, tres puntos que colocan a los celestes como líderes de la tabla acumulada, a la espera de terminar así culminada la fecha 17 de la Fase 2.

“Feliz por la victoria del fin de semana, es importante sumar. Tuvimos un bajón, siempre hay altibajos. Es importante recuperarnos en esta parte del año que estamos por disputar el primer puesto del acumulado y dos finales”, afirmó el futbolista, que es considerado uno de los jugadores de exportación en el club.

Aunque es probable que no tenga presencia -se encuentra en capilla- ante Sport Boys por la última fecha de la Fase 2, Lora indicó que será un partido complicado, rival al que enfrentaron por la fecha 2 de la Fase 1. “Ahora tengo que enfocarme en el partido del fin de semana y luego en las finales. Sport Boys es un rival complicado. El primer partido contra ellos fue complicado y este no será distinto”, cerró.

En lo que va del año, Jhilmar Lora ha registrado 27 presencias con la casaquilla del equipo de Roberto Mosquera, siendo titular en 20 oportunidades. A eso hay que sumarle los cuatro partidos que tuvo con la Blanquirroja, siendo titular ante Argentina durante la última jornada clasificatorio.





