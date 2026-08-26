vs. se midieron en el compromiso correspondiente a cuartos de final de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Bicolor+ tiene los derechos de este encuentro, disponible en la plataforma de YouTube. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 26 de agosto desde las 3:00 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Copa de la Liga por Bicolor+ (Video: Cristal TV)
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la Copa de la Liga por Bicolor+ (Video: Cristal TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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