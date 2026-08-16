vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 del de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir a través de Liga 1 Max, disponible mediante los operadores autorizados, además de DIRECTV y Movistar TV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo y comenzará a las 11:00 a.m. en Perú.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO desde el Alberto Gallardo. (Video: SC)
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO desde el Alberto Gallardo. (Video: SC)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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