¡Toma nota! Sporting Cristal vs. Sport Huancayo chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la décima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 7 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido después de vencer por 2-1 a UTC, en el encuentro disputado el fin de semana pasado en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. Los rimenses sacaron tres puntos importantes en condición de visitantes, gracias a las anotaciones de Yoshimar Yotún y Santiago González; el ‘Gavilán del Norte’ descontó a través de Jarlín Quintero, pero no fue suficiente para remontar el encuentro.

Este resultado le permitió a los ‘cerveceros’ tomar la punta del campeonato por una semana, pero tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Atlético (1-0) están obligados a ganar en casa para recuperarla. Si bien no podrán contar con Martín Cauteruccio, quien todavía no se ha recuperado del todo por su problema hepático, en tienda rimense están optimistas de volver a disfrutar con el apoyo de su hinchada.

Santiago González, uno de los mejores refuerzos de Sporting Cristal y figura en el triunfo sobre UTC, valoró el resultado en Cajabamba tomando en cuenta los objetivos que se trazaron a comienzos de temporada. “Fue una victoria muy importante para el equipo, para los objetivos que tenemos como grupo. Es fundamental, volvimos a la victoria y a estar en el primer puesto”, declaró en la conferencia de prensa pospartido.

En esa misma línea, Enderson Moreira sostuvo que el receso por la fecha FIFA de marzo le sirvió a su plantel para reponer energías y llegar con todo al reinicio del campeonato. “Pienso que más importante que entrenamientos y llegar antes fue las dos semanas de preparación. Fue tiempo suficiente para recuperar a los jugadores y trabajar”, apuntó el director técnico brasileño.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 2-0 ante ADT en Tarma. El ‘Rojo Matador’ está pasando por su peor momento en la temporada y registra cinco partidos sin conocer la victoria, contabilizando los que jugó por la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Sudamericana. Así pues, los directivos huancaínos decidieron prescindir de los servicios de Wilmar Valencia e ingresó Mifflin Bermúdez en su lugar de manera interina. Veremos si son capaces de sorprender y robar puntos del Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo está programado para este domingo 7 de abril desde las 3:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:30 p.m., en México a las 2:30 p.m., mientras que en España a las 10:30 a.m.

¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

