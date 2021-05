Definitivamente no la pasa bien en las últimas semanas. Sporting Cristal no acabó con el equipo completo el duelo frente a Sport Huancayo, por la octava jornada del Grupo B de la Fase 1 de la Liga 1. No por temas de lesión ni nada por el estilo, sino por la expulsión de Washington Corozo, que inició el compromiso en el banquillo y reemplazó a Irven Ávila a los 79 minutos del partido.

El atacante fue amonestado a los 89′ y, tres minutos más tarde, recibió una segunda tarjeta amarilla, tras enfrascarse en una discusión con el portero de Sport Huancayo, Joel Pinto. El árbitro Mike Palomino mandó a los vestuarios a Corozo, cuando ya la victoria rimense estaba prácticamente definida.

Sporting Cristal volvió a ganar en el campeonato peruano, esta vez por 2-0. Nilson Loyola (39′) abrió el marcador en el Estadio Miguel Grau y Martín Távara (88′) amplió la diferencia para el cuadro celeste, que llegó a los ocho triunfos consecutivos y que ya hace unas semanas había asegurado su pase a la final de la Fase 1.

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera llegó a los 24 puntos y le sacó una diferencia de nueve a su más cercano perseguidor, César Vallejo, que derrotó el sábado a Binacional. De ocho duelos, el conjunto del Rímac tiene puntaje perfecto en el campeonato.

Ahora, Sporting Cristal se pondrá en modo Copa Libertadores y deberá ya pensar en Rentistas, su rival del miércoles, por la quinta fecha del Grupo E. Tras ello, el elenco bajopontino se medirá con César Vallejo, en el cierre de la primera etapa de la Liga 1.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.