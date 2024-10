Sporting Cristal vs Unión Comercio se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 27 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Carlos Vidaurre García, en la localidad de Tarapoto. El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de X (antes Twitter) de ambos equipos.

Sporting Cristal busca prolongar sus aspiraciones al título del Torneo Clausura cuando se enfrente este domingo a Unión Comercio en la jornada 16. Tras una valiosa victoria por 2-1 sobre Universitario en el Estadio Nacional, los celestes llegan motivados y con su destino en manos propias para consolidar su posición en la tabla acumulada.

Con 28 puntos, a solo cinco unidades del líder, el equipo de Guillermo Farré aún puede acercarse al primer lugar si logra los tres puntos ante un Unión Comercio ya descendido. Sin embargo, los de Tarapoto no tienen intenciones de rendirse, y sus jugadores, al borde de pasar a segunda división en 2025, buscan demostrar su talento para asegurar un puesto en la Liga 1 la próxima temporada.

Sporting Cristal no solo juega por el Clausura, sino también por mantenerse en lo más alto de la tabla acumulada. El equipo celeste sabe que, para aspirar al título nacional, necesita asegurar la segunda posición en el acumulado, la cual le permitiría disputar una eventual final. A cinco puntos del líder Universitario y con solo dos fechas restantes, los celestes deben ganar y esperar otros resultados favorables para tener una oportunidad de arrebatar la punta.

Cristal llega con buenos registros en los enfrentamientos recientes ante Unión Comercio. La última vez que se vieron las caras en el torneo Apertura de esta misma temporada, el cuadro rimense se impuso con un contundente 5-1, una muestra de su superioridad en el papel. Sin embargo, Farré es consciente de que Unión Comercio, sin nada que perder, será un equipo que saldrá a arriesgarlo todo.

Unión Comercio ya está oficialmente descendido, pero en su plantilla hay motivación extra: los jugadores están decididos a mostrarse en estas últimas jornadas. El equipo de Tarapoto viene de una derrota de 0-2 ante ADT de Tarma y acumula solo una victoria en sus últimos cuatro partidos. Aunque la situación es complicada y la estadística no los favorece, para Comercio este partido representa una oportunidad de exhibir su talento en el máximo nivel.

En cuanto a los antecedentes, los tarapotinos solo han ganado una de sus últimas cinco confrontaciones ante Cristal, mientras que los celestes se han impuesto en cuatro ocasiones. Los números están en contra, pero el equipo sabe que un resultado positivo puede cambiar el ánimo de su plantilla y darles un último respiro en la Liga 1 antes de despedirse.

Unión Comercio: último cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 23/10/2024 ADT 2-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 17/10/2024 Unión Comercio 3-2 Comerciantes Unidos Liga 1 - Torneo Clausura 27/09/24 Unión Comercio 0-2 Sport Boys Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/24 Universitario 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 19/09/24 Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético Liga 1 - Torneo Clausura

Sporting Cristal: último cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 23/10/2024 Sporting Cristal 2-1 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 19/09/2024 Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura 29/09/2024 Sporting Cristal 4-1 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2024 Cusco 1-1 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura 17/09/2024 Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 - Torneo Clausura

Unión Comercio vs Sporting Cristal: último cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 18/05/2024 Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Apertura 02/07/23 Sporting Cristal 3-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 13/05/23 Unión Comercio 1-6 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Apertura 04/07/21 Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio Descentralizado 2021 25/08/19 Unión Comercio 2-1 Sporting Cristal Descentralizado 2019

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Unión Comercio?

Sporting Cristal vs Unión Comercio se miden el domingo 27 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará al mediodía.

¿En qué canales TV ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?

Por la fecha 16, Sporting Cristal vs Unión Comercio será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El estadio Carlos Vidaurre García se encuentra ubicado en la ciudad de Tarapoto y recibirá el partido de Sporting Cristal vs Unión Comercio. (Foto: Difusión)





