En un campeonato de larga duración, el equipo que sale campeón casi siempre es el que realizó un gran trabajo en condición de local. Sin embargo, son muy pocos los clubes que pueden decir que ganaron todos sus partidos en casa y se llevaron el trofeo a sus vitrinas. Universitario de Deportes está en este camino y solo le falta un escalón para lograrlo: si derrota el domingo a Cienciano, habrá ganado todos sus partidos en el Monumental –solo una vez fue anfitrión en el Estadio Nacional– en la Liga 1 2024 y dará un gran paso en su lucha por la obtención del título nacional, que lo más probable es que se defina en la última jornada del Torneo Clausura. Fabián Bustos está a punto de alcanzar una marca histórica que nadie ha podido conseguir en el siglo XXI.

Los puntos fuertes de Universitario en el Monumental

De lejos, contando el Apertura y el Clausura, Universitario es el equipo más fuerte de local en la Liga 1 2024: consiguió, hasta el momento, 16 victorias en 16 partidos, en los que anotó 40 goles y recibió cuatro anotaciones. La defensa –conformada por Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto– tuvo errores en algunos partidos, pero, en general, el trabajo que realizó en el Monumental fue impecable. La ‘U’ solo recibió goles en los duelos ante ADT (1), Deportivo Garcilaso (1), Alianza Lima (1) y Sporting Cristal (1). Esos cuatro tantos llegaron por desatenciones –un autogol de Andy Polo en el clásico del fútbol peruano, por ejemplo–, o por un error puntual de la defensa –como la mala comunicación entre Riveros y Diego Romero en el gol de ‘Garci’–.

Si hay otro punto fuerte del equipo de Fabián Bustos ese es, sin ninguna duda, su producción goleadora en casa. Esos cuarenta goles llegaron gracias a jugadores como Alex Valera, José Rivera, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Edison Flores, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Gabriel Costa, entre otros. Cuando es local, Universitario ejerce una presión importante sobre sus rivales y aprovecha los errores que ellos cometen. Es así que llegaron goleadas abultadas a equipos como Sport Boys (3-0), Carlos A. Mannucci (6-0), Los Chankas (4-0), Sporting Cristal (4-1) y Comerciantes Unidos (6-0).

Finalmente, pero no menos importante, Universitario jugó todo el año de local con miles de hinchas en las tribunas. Son contados los partidos en los que no hubo un lleno total. Todas esas personas cantando a una sola voz han motivado al equipo merengue a lograr lo impensado a inicios de año: ganar todos los partidos disputados de local. Falta un compromiso más (ante Cienciano este fin de semana) y las entradas ya están agotadas, por lo que se espera otra fecha memorable para la afición crema, que no ve perder a su equipo de local desde aquella derrota por 2-1 ante Alianza Lima en febrero de 2023. Desde esa fecha, la ‘U’ ganó 31 de sus últimos 33 partidos de local en Liga 1, empató dos y no perdió.

El equipo de Universitario para la recta final del Clausura 2024.

¿Qué equipos ganaron todos sus partidos de local?

Al revisar las estadísticas de los campeonatos nacionales desde que inició el siglo XXI, nos damos cuenta de que ningún equipo que salió campeón logró ganar todos sus partidos en condición de local en la temporada. Esto solo le da más mérito al trabajo hecho por Fabián Bustos en esta campaña. Eso sí, todavía le falta campeonar. En el caso más reciente, en 2023, Universitario de Deportes consiguió –contando el Apertura y el Clausura, pero no los play offs– 16 victorias, un empate y una derrota. Mientras que Alianza Lima, el subcampeón del año pasado, obtuvo 14 triunfos y cuatro empates. En 2022, el club blanquiazul, que ganó el título nacional, logró 14 victorias, dos empates y dos derrotas en casa, tras el Apertura y el Clausura. Si contamos los play offs contra Melgar, hay que sumarle un triunfo más de local.

¿Quiénes son los clubes que estuvieron más cerca de tener un pleno de victorias en casa en una temporada? Contando los torneos cortos y los play offs –en caso se haya disputado–, está Deportivo Binacional de 2019 con 14 triunfos, tres empates y una derrota; Alianza Lima de 2017 con 16 victorias y seis empates; Melgar de 2015 con 14 victorias y cuatro empates; Real Garcilaso (ahora Cusco FC) de 2013 con 16 victorias y siete empates; Real Garcilaso de 2012 con 20 triunfos, dos empates y una derrota; Juan Aurich de 2011 con 12 triunfos, tres empates y una derrota; y Alianza Lima de 2003 con 16 victorias, tres empates y una derrota.

Es cierto que es importante tener un buen rendimiento de local para ser campeón, pero, como en toda regla, siempre hay una excepción. Por ejemplo, en el año 2016, Sporting Cristal ganó el título nacional gracias al trabajo que hizo fuera de casa, pues frente a su hinchada tuvo números bajos: 12 victorias, siete empates y cinco derrotas. Aquella temporada, de visita logró 10 triunfos, siete empates y siete caídas. Finalmente, se consagró campeón tras igualar con Melgar en las finales y gracias al gol de visitante en Arequipa.

Así les fue en casa a los campeones en el siglo XXI

Año Club PJ PG PE PP 2023 Universitario 19 16 2 1 2022 Alianza Lima 19 15 2 2 2021 Alianza Lima 14 10 3 1 2020 Sporting Cristal 15 9 4 2 2019 Deportivo Binacional 18 14 3 1 2018 Sporting Cristal 24 18 3 3 2017 Alianza Lima 22 16 6 0 2016 Sporting Cristal 24 12 7 5 2015 Melgar 18 14 4 0 2014 Sporting Cristal 16 9 4 3 2013 Universitario 23 14 6 3 2012 Sporting Cristal 23 17 6 0 2011 Juan Aurich 16 12 3 1 2010 San Martín 23 19 1 3 2009 Universitario 23 16 5 2 2008 San Martín 26 14 9 3 2007 San Martín 22 12 5 5 2006 Alianza Lima 23 17 4 2 2005 Sporting Cristal 24 12 10 2 2004 Alianza Lima 26 19 4 3 2003 Alianza Lima 20 16 3 1 2002 Sporting Cristal 22 16 3 3 2001 Alianza Lima 23 15 5 3

Las mejores campañas de la ‘U’ de local en este siglo

Además de la gran temporada que hizo Universitario en 2023, con la que logró acabar con una sequía de diez años sin títulos, están otras importantes campañas como las de 2020, 2016, 2013, 2009 y 2008. En 2020, en plena pandemia por el COVID-19, la ‘U’ llegó a disputar la final gracias a su regular trabajo de local: ocho victorias, un empate y seis derrotas. En el 2016, el equipo ‘crema’ llegó a los play offs, pero no logró acceder a la final tras caer en la semifinal ante Melgar. En esa campaña, en condición de local, la institución de Ate consiguió 13 victorias, cuatro empates y seis caídas.

En la temporada 2013, cuando se coronó campeón nacional, Universitario hizo un buen trabajo de la mano de Ángel Comizzo y obtuvo estos números en casa: 14 triunfos, seis empates y tres derrotas. En 2009, año en que venció a su clásico rival en la final por el título, la ‘U’ consiguió, de local, 16 victorias, cinco empates y dos derrotas. Finalmente, en 2008, año en que la Universidad San Martín fue campeón, el club merengue logró en casa un total de 15 victorias, siete empates y cuatro caídas. La ‘U’ había ganado el Apertura de 2008, pero no logró posicionarse entre los siete primeros lugares del Clausura y la USMP se quedo con el título.

Universitario salió campeón de la Liga 1 en el año 2013.

¿Cuándo juegan Universitario y Cienciano?

Universitario de Deportes tiene una cita con la historia. El partido ante Cienciano se jugará el domingo 27 de octubre en el Estadio Monumental de Ate, desde las 6:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). El encuentro será transmitido a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Cabe mencionar que, en caso de obtener una victoria, la ‘U’ solo podrá gritar campeón si Alianza Lima cae este fin de semana ante Deportivo Garcilaso en Cusco, pues la diferencia de goles, a falta de una jornada, sería grande. En caso de que el cuadro blanquiazul también gane, el campeón del Clausura se definiría en la última fecha.





