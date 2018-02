Sporting Cristal vs. UTC: ¿qué dice la Asociación sobre el primer partido del Torneo de Verano?

El Descentralizado 2018 no puede tener peor comienzo. A solo un día de arrancar el Torneo de Verano, se desconoce si el primer partido Sporting Crista l vs. UTC , programado para este viernes, se jugará o no.

Si bien la Comisión de Licencias informó, a través de la Federación, la inhabilitación de los estadios inscritos por UTC, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) todavía no hizo ningún pronunciamiento a través de sus medios.

► Sporting Cristal solicitará los puntos del partido ante UTC : "No hay fuerza mayor"

El presidente de la ADFP, Hugo Duthurubu, sin embargo, declaró en el programa La Cátedra de Nacional Deportes que Sporting Cristal tiene la vía libre para solicitar el triunfo en mesa. "Tiene todo los derechos de reclamar los tres puntos. Si UTC comete dos WO podría perder la categoría en un futuro", indicó. El motivo es que el caso no es de fuerza mayor.

Por su lado, el vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, manifestó que las reglas del campeonato son claras. Eso sí, sostuvo que los celestes podrían aceptar alguna opción de reprogramación de UTC. "Quedan 4 escenarios en los que se puede jugar. Uno es el Estadio Nacional y el Miguel Grau (Callao)", dijo en el mismo medio.

La incertidumbre crece entre los hinchas de Sporting Cristal y UTC. Lo único concreto es que esta situación no le hace ningún bien al fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR

​Benavente sorprendió al mundo con su incursión en la cocina y hasta preparó Pisco Sour [VIDEO]