Sporting Cristal vs. UTC se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El compromiso, que será importante para el cuadro celeste, está pactado para jugarse este domingo 25 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 de la mañana (horario en Perú y Colombia). El choque será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Revisa cómo llegan ambos equipos al encuentro y otros detalles en la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido tras perder por 2-0 ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, por la octava jornada del Clausura 2024. Los goles del conjunto arequipeño fueron anotados por Tomás Martínez y Bernardo Cuesta. Con esta derrota, el equipo dirigido por Guillermo Farré se quedó con 12 puntos y se ubica en la quinta posición del Clausura, a 5 puntos del líder Alianza Lima.

Tras la caída ante el ‘Dominó' en Arequipa, Jesús Pretell señaló que el grupo se mostró un poco afectado por la derrota, pero que buscará levantarse lo más pronto posible. “Una derrota que nos duele a todos, pero toca voltear la página y pensar en el partido que viene. No es la primera ni última vez que pasa. Somos Cristal y tenemos rebeldía para reponernos”, dijo a los medios de comunicación.

Para tratar de reponerse en casa, el DT rimense volvería a jugar con la formación 4-2-3-1, con el uruguayo Martín Cauteruccio como único delantero. Recordemos que ante Melgar cambió al 4-4-2 y colocó al ‘charrúa’ junto a Luis Iberico en la zona ofensiva. Sin embargo, el cuadro arequipeño controló el partido y con asociaciones constantes logró golpear dos veces en el marcador.

UTC, por su lado, llega a este compromiso después de igualar por 1-1 con ADT en el estadio Germán Contreras Jara. Si bien el cuadro de Wilmar Valencia de adelantó en el marcador a través de Beto da Silva, Ángel Ojeda decretó la igualdad definitiva. Hay que añadir que a mitad de semana el ‘Gavilán del Norte’ anunció la contratación de Guillermo Sanguinetti, quien asumirá la dirección técnica por lo que resta de la temporada. Su debut será ante Sporting Cristal.

Sporting Cristal: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 21/8/2024 Melgar 2-0 Sporting Cristal Clausura 2024 17/8/2024 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Clausura 2024 11/8/2024 Atlético Grau 1-1 Sporting Cristal Clausura 2024 04/8/2024 Sporting Cristal 4-0 Mannucci Clausura 2024 31/7/2024 Los Chankas 3-3 Sporting Cristal Clausura 2024

UTC: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 20/8/2024 UTC 1-1 ADT Clausura 2024 15/8/2024 Comerciantes Unidos 1-1 UTC Clausura 2024 09/8/2024 UTC 3-1 Unión Comercio Clausura 2024 04/8/2024 Universitario 1-0 UTC Clausura 2024 01/8/2024 UTC 1-1 Alianza Atlético Clausura 2024

Sporting Cristal vs. UTC: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 31/3/2024 UTC 1-2 Sporting Cristal Apertura 2024 25/9/2023 Sporting Cristal 1-1 UTC Clausura 2023 07/5/2023 UTC 1-1 Sporting Cristal Apertura 2023 26/7/2022 UTC 0-2 Sporting Cristal Clausura 2022 25/2/2022 Sporting Cristal 3-2 UTC Apertura 2022





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC?

Sporting Cristal vs. UTC está programado para este domingo 25 de agosto desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.





¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC?

Sporting Cristal vs. UTC será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. UTC?





